Tommaso Zorzi cacciato dal confessionale si sfoga: "Trattato come una pu***na dopo che la paghi" (Di martedì 27 ottobre 2020) Tommaso Zorzi è stato protagonista di uno spiacevole episodio e, come ci ha abituato in queste prime settimane di Grande Fratello Vip 5, ha raccontato il tutto con estrema franchezza a Maria Teresa e Guenda nella stanza blu. L'ennesimo sfogo di Zorzi contro gli autori del programma ha assunto contorni grotteschi per via delle forti parole utilizzate dall'influencer a discapito delle persone che stanno dietro al reality show di Canale 5, dichiarazioni e video che probabilmente non verranno mai mostrati in puntata. La dura accusa di Tommaso Zorzi contro gli autori del Grande Fratello Vip Mezza Italia conosce ormai tutti i segreti che Zorzi ha nella casa del GF Vip 5, e da oggi conoscerà anche quello relativo alla "cacciata" dal ...

