Covid-19 | il sindaco di Napoli | “A breve andremo incontro a misure peggiori”

(Di martedì 27 ottobre 2020) Ildi, Luigi De Magistris, intervenuto a Radio 24, ha parlato della situazione in Campania, tra le regioni al momento più colpite dal-19. L’aumento dei casi di contagio nel nostro Paese ha costretto il Governo ad imporre nuovepiù restrittive per cercare di limitare la diffusione del-19. Il nuovo Dpcm, … L'articolo-19, ildi: “Apeggiori” proviene da YesLife.it.

Agenzia_Ansa : #Genova verso restrizioni della #mobilità in tutta la città dalle 21 alle 6. Troppe le segnalazioni di comportament… - CarloCalenda : Quelli che abbiamo dato a maggio al Governo, regione per regione, su numero tamponi, residenze covid, dpt di preven… - silviaqueen5 : RT @CesareSacchetti: Mentre Salvini annuncia il ricorso contro il dpcm, Bucci, sindaco di Genova della Lega, vuole il coprifuoco dalle 21 a… - quaranta_vito : RT @CesareSacchetti: Mentre Salvini annuncia il ricorso contro il dpcm, Bucci, sindaco di Genova della Lega, vuole il coprifuoco dalle 21 a… - Sgiardule : RT @CesareSacchetti: Mentre Salvini annuncia il ricorso contro il dpcm, Bucci, sindaco di Genova della Lega, vuole il coprifuoco dalle 21 a… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid sindaco

il timore è che si possano nuovamente fermare per riconvertire la struttura per i pazienti Covid e sarebbe delittuoso”. Così il Sindaco Bonci che aggiunge: “Comprendo l’emergenza attuale ma ...Così il sindaco Mario Agnelli si è espresso davanti alla lapide con i nomi delle diciotto persone decedute durante il blocco pandemico. Come noto, durante il lockdown tra le norme imposte per ...