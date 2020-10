Accordo Regioni, medici base e pediatri per i tamponi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) "Da domani l`esecuzione in modo rapido e in piena sicurezza dei test antigenici di accertamento del Covid è potenziato dal fondamentale contributo dei medici di medicina generale e con quelli dei pediatri". Lo annuncia il Presidente del Comitato di Settore Regioni Sanità, Davide Caparini, spiegando che è stato sottoscritto con le rappresentanze sindacali di categoria l`Accordo collettivo nazionale stralcio per il rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di Sars-Cov-2. "In questa fase emergenziale - spiega Caparini - è fondamentale assicurare un`assistenza territoriale che sia presente con tutte le sue forze. Grazie al coinvolgimento della medicina del territorio, i ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 28 ottobre 2020) "Da domani l`esecuzione in modo rapido e in piena sicurezza dei test antigenici di accertamento del Covid è potenziato dal fondamentale contributo deidina generale e con quelli dei". Lo annuncia il Presidente del Comitato di SettoreSanità, Davide Caparini, spiegando che è stato sottoscritto con le rappresentanze sindacali di categoria l`collettivo nazionale stralcio per il rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di Sars-Cov-2. "In questa fase emergenziale - spiega Caparini - è fondamentale assicurare un`assistenza territoriale che sia presente con tutte le sue forze. Grazie al coinvolgimento dellana del territorio, i ...

