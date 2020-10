Troppo Bari e Catania schiantato nella ripresa 4-1

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Come un uragano, devastante. Una furia incontrollabile, che si è abbattuta sul, rendendolo inerme al cospetto di unche non gli ha risparmiato niente, dimostrando una solida impostazione di squadra. Auteri gliel’ha incartata, la partita. Raffaele ha preso atto della lezione subita ed ha riconosciuto all’avversario la superiorità dimostrata in campo. E’ stato un bel vedere, ilper almeno un'ora in questa prima vittoria casalinga. Armonico nei movimenti ed efficace dalla metà campo in su dove, soprattutto nel secondo tempo quando ha praticamente chiuso la partita con le tre reti. Per illa trasferta del San Nicola lascia la buona prestazione del collettivo per i primi 40' poi si è spenta la luce.Fa quasi ...