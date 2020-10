Pica: solo a Roma chiuderanno 5mila bar e ristoranti (Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma – Cosi’ Claudio Pica, presidente della Fiepet Confesercenti di Roma, in un’intervista rilasciata al giornale online Tpi.it: “Il nuovo Dpcm ci ha condannati a morte: non colpisce solo bar e ristoranti, su Roma e provincia, la chiusura colpisce l’intera filiera dell’agroalimentare, non solo il settore dei ristoranti e bar: i coltivatori, i lavoratori del settore della logistica e della distribuzione.” “Si stima una perdita di oltre 800 milioni di fatturato, con possibilita’ di ricadute anche in termini occupazionali. Se la situazione attuale rimanesse invariata, entro la fine dell’anno solo su Roma e provincia chiuderebbero 5mila ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 ottobre 2020)– Cosi’ Claudio, presidente della Fiepet Confesercenti di, in un’intervista rilasciata al giornale online Tpi.it: “Il nuovo Dpcm ci ha condannati a morte: non colpiscebar e, sue provincia, la chiusura colpisce l’intera filiera dell’agroalimentare, nonil settore deie bar: i coltivatori, i lavoratori del settore della logistica e della distribuzione.” “Si stima una perdita di oltre 800 milioni di fatturato, con possibilita’ di ricadute anche in termini occupazionali. Se la situazione attuale rimanesse invariata, entro la fine dell’annosue provincia chiuderebbero...

Il Digestore nel terreno della Pica a Borgo S.Maria? "Si può fare, ma per acquistare quei 15 ettari servono non meno di 10 milioni di euro". Lo svela Alessandro Baioni, liquidatore giudiziale dei beni ...

Chanel P/E 2021: Lucia Pica svela i segreti del trucco hollywoodiano

Ciak, si sfila! Sulla passerella di Chanel P/E 2021, sfila un trucco hollywoodiano. Sfilano modelle con la veletta e la pelle incontaminata. Guardate, sopra, Vittoria Ceretti. Guardate, gli sguardi au ...

