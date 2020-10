Da Mattarella l’appello al governo: “Non esistono solo i malati di Covid, il cancro ammazza ancora” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Un nuovo invito all’unità per combattere il virus. Contro le “barriere e gli egoismi”. Dal Quirinale il presidente Mattarella, assediato dal Covid (positivo il suo portavoce Giovanni Grasso), rinnova l’appello alla collaborazione. E alle “alleanze globali”. Senza spingersi, ovviamente, a tirare le orecchie al governo. Mattarella chiede il gioco di squadra “Il vero nemico di tutti e di ciascuno è il virus. Responsabile di lutti, di sofferenze, di sacrifici. Rinunce, restrizioni alla vita normale”. Dal capo dello Stato arriva anche un nuovo invito a stare in guardia contro le fake news. E l’informazione grossolana. “La voce della ricerca, i dati che ci fornisce sono antidoto alle derive. Che conducono al tunnel delle false notizie. Nel pieno ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 ottobre 2020) Un nuovo invito all’unità per combattere il virus. Contro le “barriere e gli egoismi”. Dal Quirinale il presidente, assediato dal(positivo il suo portavoce Giovanni Grasso), rinnova l’appello alla collaborazione. E alle “alleanze globali”. Senza spingersi, ovviamente, a tirare le orecchie alchiede il gioco di squadra “Il vero nemico di tutti e di ciascuno è il virus. Responsabile di lutti, di sofferenze, di sacrifici. Rinunce, restrizioni alla vita normale”. Dal capo dello Stato arriva anche un nuovo invito a stare in guardia contro le fake news. E l’informazione grossolana. “La voce della ricerca, i dati che ci fornisce sono antidoto alle derive. Che conducono al tunnel delle false notizie. Nel pieno ...

riccardomagi : Questa cima di #cannabis è per Walter De Benedetto che ha il sacrosanto diritto di non soffrire per la sua malattia… - ilriformista : “Lo Stato mi nega la #cannabis e ho violato la legge per averla”: l’appello di De Benedetto condannato alla soffere… - nonnachicca58 : RT @Sarita_Libre: APPELLO: alla luce delle verità emerse nel caso della #StragedeiBambini del #11ottobre, il JLProject chiede a #Mattarella… - mariamasi14 : @blogsicilia Mi pare che l'appello del presidente Mattarella all'unità sia stato ascoltato da tutti. - matteotti_g : RT @Sarita_Libre: APPELLO: alla luce delle verità emerse nel caso della #StragedeiBambini del #11ottobre, il JLProject chiede a #Mattarella… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella l’appello Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera