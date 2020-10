UNA VITA, anticipazioni puntata di lunedì 26 e martedì 27 ottobre 2020 (Di domenica 25 ottobre 2020) anticipazioni puntata 1070 di Una VITA di lunedì 26 e martedì 27 ottobre 2020:Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni 26 ottobre: THOMAS giù dalla scogliera!!!Fabiana e Servante non hanno la disponibilità dei soldi necessari a riparare il guasto occorso all’impianto idraulico della pensione; i due potrebbero a questo punto essere costretti a chiuderla. Felipe continua imperterrito nella sua intenzione di respingere Genoveva. Lei, per questo motivo, sta sempre peggio e ordina a Ursula di convocare i suoi avvocati. Intanto Ursula intima a Marcia di andarsene per sempre dal quartiere di Acacias! Ecco una foto tratta dall’episodio: Susana, Rosina e Jacinto di Una VITA / Foto Boomerang tvUna ... Leggi su tvsoap (Di domenica 25 ottobre 2020)1070 di Unadi lunedì 26 e martedì 27:Leggi anche: BEAUTIFUL,26: THOMAS giù dalla scogliera!!!Fabiana e Servante non hanno la disponibilità dei soldi necessari a riparare il guasto occorso all’impianto idraulico della pensione; i due potrebbero a questo punto essere costretti a chiuderla. Felipe continua imperterrito nella sua intenzione di respingere Genoveva. Lei, per questo motivo, sta sempre peggio e ordina a Ursula di convocare i suoi avvocati. Intanto Ursula intima a Marcia di andarsene per sempre dal quartiere di Acacias! Ecco una foto tratta dall’episodio: Susana, Rosina e Jacinto di Una/ Foto Boomerang tvUna ...

NetflixIT : Nella vita esistono poche certezze. Una di queste è tornare a casa e guardare un episodio qualsiasi di New Girl per fare pace con il mondo. - CarloCalenda : Gli attacchi sulla mia famiglia, mettono in evidenza un punto preoccupante che non riguarda me. L’idea che una pers… - PIERPARDO : Ritorno di #Ilicic è una bella notizia. Credo sia condivisa da tutti al di là di colori e rivalità. Un uomo che nel… - CBlanchardes : RT @aboubakar_soum: Mamadou, bracciante invisibile, vive a Torretta Antonacci in una baracca. Riscalda le notti gelide con stufa di fortuna… - AlfredoTerrasi : RT @aboubakar_soum: Mamadou, bracciante invisibile, vive a Torretta Antonacci in una baracca. Riscalda le notti gelide con stufa di fortuna… -