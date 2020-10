Serie C: perde ancora il Foggia, pari della Pro Vercelli. Poker del Piacenza (Di domenica 25 ottobre 2020) Valanga di gol del Piacenza (4-2) contro il Lecco nel girone A di Serie C, vince anche la Pro Sesto contro la Pistoiese per 2-1. Nel girone B bene il Mantova che vince sul campo del Fano per 2-1. Trsi di gol della Feralpisalò contro il Ravenna, bene anche il Modena che vince 2-0 contro la Sambenedettese. Nel girone C cade il Foggia contro la Ternana, vittorie per Monopoli e Avellino. Girone A Olbia-Pro Vercelli 0-0 Grosseto-Albinoleffe 1-1 Pistoiese-Pro Sesto 1-2 Renate-Livorno 0-2 Giana Erminio-Como 2-1 Lecco-Piacenza 2-4 Pergolettese-Pro Patria 1-2 Girone B AJ Fano-Mantova 1-2 Feralpisalò-Ravenna 3-0 Sambenedettese-Modena 0-2 Triestina-Virtus Verona 1-1 Imolese-Fermana 0-1 Matelica-Arezzo 2-2 Padova-Sudtirol 2-0 Perugia-Vis Pesaro 2-1 Girone C Cavese-Monopoli ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 ottobre 2020) Valanga di gol del(4-2) contro il Lecco nel girone A diC, vince anche la Pro Sesto contro la Pistoiese per 2-1. Nel girone B bene il Mantova che vince sul campo del Fano per 2-1. Trsi di golFeralpisalò contro il Ravenna, bene anche il Modena che vince 2-0 contro la Sambenedettese. Nel girone C cade ilcontro la Ternana, vittorie per Monopoli e Avellino. Girone A Olbia-Pro0-0 Grosseto-Albinoleffe 1-1 Pistoiese-Pro Sesto 1-2 Renate-Livorno 0-2 Giana Erminio-Como 2-1 Lecco-2-4 Pergolettese-Pro Patria 1-2 Girone B AJ Fano-Mantova 1-2 Feralpisalò-Ravenna 3-0 Sambenedettese-Modena 0-2 Triestina-Virtus Verona 1-1 Imolese-Fermana 0-1 Matelica-Arezzo 2-2 Padova-Sudtirol 2-0 Perugia-Vis Pesaro 2-1 Girone C Cavese-Monopoli ...

47-43, col dominio ospite a rimbalzo, 24-13, ma anche sulle palle perse, ben 11-2; 12 punti Preti, 11 Anumba, i top scorers. TERZO QUARTO. Altra lezione del prof. Fultz, questa volta di alley-hoop, ...

Le sconfitte con Atalanta e Sampdoria, arrivate prima e dopo il pareggio con l'Inter, sono ormai un lontano ricordo per la Lazio di Simone Inzaghi. Dopo la convincente vittoria ne ...

