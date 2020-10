Psg | nuovo caso di Coronavirus | è Letellier

(Di sabato 24 ottobre 2020) PARIGI, Francia, - Nuova tegola per il Psg a poche ore dalla sfida casalinga di Ligue 1 contro il Digione . Il club ha fatto sapere in una nota ufficiale che un calciatore del gruppo squadra è ...

Corriere dello Sport

PARIGI (Francia) - Non un bellissimo momento per il Psg, costretto a dimenticare in fretta il ko di Champions con lo United e a fare i conti con la traballante panchina di Tuchel. Il club, a poche ore ...Il club ha annunciato la positività di un giocatore senza tuttavia svelarne l’identità: in serata il match contro il Digione ...