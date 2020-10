Twilight, perché è finita tra Edward e Bella? “Lei era poco seria” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tutti ci siamo appassionati alla saga di Twilight, la storia d’amore tra Bella Swan ed Edward Cullen che ha fatto sognare varie generazioni. Lui vampiro, lei umana, una relazione impossibile, ma che è riuscita ad avere il suo lieto fine. Ma in pochi sanno che in realtà i due interpreti, Robert Pattinson e Kristen Stewart, sono stati veramente fidanzati. La loro storia d’amore, per il dispiacere dei fan, è durata solo quattro anni e, inoltre, sembra che i due non si siano lasciati in buoni rapporti. Entrambi non hanno mai voluto rilasciare alcuna dichiarazione in merito ai motivi della loro rottura, eppure, sembra che dopo tutti questi anni finalmente la verità sia venuta a galla. Robert Pattinson e Kristen Stewart: tutta la verità sulla loro rottura Robert Pattinson e Kristen Stewart si ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tutti ci siamo appassionati alla saga di, la storia d’amore traSwan edCullen che ha fatto sognare varie generazioni. Lui vampiro, lei umana, una relazione impossibile, ma che è riuscita ad avere il suo lieto fine. Ma in pochi sanno che in realtà i due interpreti, Robert Pattinson e Kristen Stewart, sono stati veramente fidanzati. La loro storia d’amore, per il dispiacere dei fan, è durata solo quattro anni e, inoltre, sembra che i due non si siano lasciati in buoni rapporti. Entrambi non hanno mai voluto rilasciare alcuna dichiarazione in merito ai motivi della loro rottura, eppure, sembra che dopo tutti questi anni finalmente la verità sia venuta a galla. Robert Pattinson e Kristen Stewart: tutta la verità sulla loro rottura Robert Pattinson e Kristen Stewart si ...

