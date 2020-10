Pelè compie 80 anni: dalla promessa del Maracanazo a Fuga per la vittoria, storia di un fenomeno che ha cambiato per sempre il calcio (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Papà, non ti preoccupare. Un giorno il mondiale lo vincerò io”. La voce di un bambino di dieci anni si inserisce tra decine di urla e pianti. È il 16 luglio 1950. Il Maracanazo ha appena fatto sprofondare un intero paese nella disperazione. I due hanno ascoltato la partita alla radio insieme ad altri concittadini. A Bauru – un piccolo comune nello Stato di San Paolo – la tv non c’è ancora e la radio non è un bene per tutti. Il padre si chiama Joao Ramos do Nascimento, detto Dondinho. È stato un centravanti di buon livello, soprattutto con la maglia dell’Atletico Clube, la squadra di Bauru. Si era trasferito anni prima da Tres Coracoes, il luogo dove il figlio è nato il 23 ottobre 1940. Dondinho aveva voluto omaggiare Thomas Edison (nella piccola ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Papà, non ti preoccupare. Un giorno il mondiale lo vincerò io”. La voce di un bambino di diecisi inserisce tra decine di urla e pianti. È il 16 luglio 1950. Ilha appena fatto sprofondare un intero paese nella disperazione. I due hanno ascoltato la partita alla radio insieme ad altri concittadini. A Bauru – un piccolo comune nello Stato di San Paolo – la tv non c’è ancora e la radio non è un bene per tutti. Il padre si chiama Joao Ramos do Nascimento, detto Dondinho. È stato un centravanti di buon livello, soprattutto con la maglia dell’Atletico Clube, la squadra di Bauru. Si era trasferitoprima da Tres Coracoes, il luogo dove il figlio è nato il 23 ottobre 1940. Dondinho aveva voluto omaggiare Thomas Edison (nella piccola ...

