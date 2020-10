FIFA 21: Rulebreakers – Dettagli ufficiali e nuovi contenuti in arrivo per Halloween (Di venerdì 23 ottobre 2020) EA Sports ha annunciato il primo team Rulebreakers per la modalità FIFA 21 Ultimate Team. Le carte in questione saranno disponibili nei paccheti e per un periodo limitato a partire dalle 19:00 di venerdi 23 ottobre. I Rulebreaker cambiano i loro precedenti stili di gioco e si trasformano in giocatori con caratteristiche diverse con l’aggiornamento di alcune statistiche. Ora puoi giocare in nuovi modi con alcuni dei tuoi giocatori preferiti, creando una formazione diversa come mai prima d’ora. Nuove carte Rulebreaker saranno disponibili in FUT 21 tramite sfide creazione rosa e obiettivi. Inoltre, per la prima volta, completando determinati obiettivi durante un evento FUT live a tempo limitato, potrai ottenere un’esclusiva ricompensa per i giocatori ... Leggi su fifaultimateteam (Di venerdì 23 ottobre 2020) EA Sports ha annunciato il primo teamper la modalità21 Ultimate Team. Le carte in questione saranno disponibili nei paccheti e per un periodo limitato a partire dalle 19:00 di venerdi 23 ottobre. I Rulebreaker cambiano i loro precedenti stili di gioco e si trasformano in giocatori con caratteristiche diverse con l’aggiornamento di alcune statistiche. Ora puoi giocare inmodi con alcuni dei tuoi giocatori preferiti, creando una formazione diversa come mai prima d’ora. Nuove carte Rulebreaker saranno disponibili in FUT 21 tramite sfide creazione rosa e obiettivi. Inoltre, per la prima volta, completando determinati obiettivi durante un evento FUT live a tempo limitato, potrai ottenere un’esclusiva ricompensa per i giocatori ...

E' in arrivo un nuovo evento in FIFA 21 Ultimate Team, legato a un inedito tipo di carte, RULEBREAKERS. EA Sports ha fatto solo un tease dell'evento, lasciando intravedere qualcosa quando lanciamo la ...

