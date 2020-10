Covid, Parisi (La Sapienza): «Misure forti o oltre 400 morti in 15 giorni» (Di venerdì 23 ottobre 2020) Covid, il fisico Giorgo Parisi lancia l'allarme: «Misure forti o oltre 400 morti in 15 giorni». Senza Misure forti, dunque, tra due settimane le morti per Covid-19... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 23 ottobre 2020), il fisico Giorgolancia l'allarme: «400in 15». Senza, dunque, tra due settimane leper-19...

Agenzia_Ansa : #Covid-19 L'allarme del fisico Giorgio Parisi : 'misure forti o in 15 giorni oltre 400 morti' #ANSA - Nicola_Firenze : RT @AnsaScienza: Parisi,misure forti o in 15 giorni oltre 400 morti per #COVID__19. Come i casi, anche i decessi stanno raddoppiando ogni 7… - AnsaScienza : Parisi,misure forti o in 15 giorni oltre 400 morti per #COVID__19. Come i casi, anche i decessi stanno raddoppiando… - FedericaCalvia : RT @Agenzia_Ansa: #Covid-19 L'allarme del fisico Giorgio Parisi : 'misure forti o in 15 giorni oltre 400 morti' #ANSA - ilmessaggeroit : Covid, Parisi (Sapienza): «Misure forti o oltre 400 morti in 15 giorni» -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Parisi Covid, Parisi (Sapienza): «Misure forti o oltre 400 morti in 15 giorni» Il Messaggero Parisi,misure forti o in 15 giorni oltre 400 morti per Covid

Senza misure forti, tra due settimane le morti per Covid-19 potrebbero superare 400: lo dice all'ANSA il fisico Giorgio Parisi, dell'Università Sapienza di Roma. "Negli ultimi 20 giorni il numero dei ...

L'appello: "In Italia misure forti o in 15 giorni oltre 400 morti"

"Negli ultimi 20 giorni il numero dei casi sta raddoppiando ogni settimana - rileva - e da una settimana il numero dei decessi sta seguendo quello dei casi". Il numero delle morti ha cominciato cioè a ...

Senza misure forti, tra due settimane le morti per Covid-19 potrebbero superare 400: lo dice all'ANSA il fisico Giorgio Parisi, dell'Università Sapienza di Roma. "Negli ultimi 20 giorni il numero dei ..."Negli ultimi 20 giorni il numero dei casi sta raddoppiando ogni settimana - rileva - e da una settimana il numero dei decessi sta seguendo quello dei casi". Il numero delle morti ha cominciato cioè a ...