Coronavirus: Orlando (Pd), 'tavolo con opposizione deve essere costruttivo' (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Sono d'accordo sul tavolo con l'opposizione e deve essere costruito con regole certe. Si tratta di farlo in modo discreto e silenzioso, quanto più possibile costruttivo. Non deve essere un luogo nel quale ognuno dice ‘io voglio fare questo e loro non me lo fanno fare'. Si tratterebbe di dichiarare preventivamente ‘io vado là e rinuncio alle mie idee perché voglio trovare un punto di mediazione e incontro anche con gli altri'. Noi non possiamo raccontare che di fronte all'incertezza del virus si possano costruire certezze. Un tavolo serve anche a presidiare via via all'evoluzione di un fenomeno di cui non conosciamo ancora tutti i possibili risvolti". Lo afferma il vicesegretario Pd ... Leggi su iltempo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Sono d'accordo sulcon l'costruito con regole certe. Si tratta di farlo in modo discreto e silenzioso, quanto più possibile. Nonun luogo nel quale ognuno dice ‘io voglio fare questo e loro non me lo fanno fare'. Si tratterebbe di dichiarare preventivamente ‘io vado là e rinuncio alle mie idee perché voglio trovare un punto di mediazione e incontro anche con gli altri'. Noi non possiamo raccontare che di fronte all'incertezza del virus si possano costruire certezze. Unserve anche a presidiare via via all'evoluzione di un fenomeno di cui non conosciamo ancora tutti i possibili risvolti". Lo afferma il vicesegretario Pd ...

TV7Benevento : Coronavirus: Orlando (Pd), 'tavolo con opposizione deve essere costruttivo'... - zazoomblog : Coronavirus Orlando (Pd): Se non è sotto controllo economia non riparte - #Coronavirus #Orlando #(Pd): #&eg… - Yogaolic : RT @corrmezzogiorno: #Palermo Vd| Coronavirus, stretta su Palermo Nuova ordinanza sulla movida - TV7Benevento : Coronavirus, Orlando (Pd): 'Se non è sotto controllo economia non riparte'... - corrmezzogiorno : #Palermo Vd| Coronavirus, stretta su Palermo Nuova ordinanza sulla movida -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Orlando Coronavirus, Orlando (Pd): 'Se non è sotto controllo economia non riparte' Adnkronos Coronavirus: Orlando (Pd), 'tavolo con opposizione deve essere costruttivo'

Lo afferma il vicesegretario Pd Andrea Orlando al Festival del Lavoro 2020. "Si procede purtroppo per approssimazione, vorremmo avere tutti una parola chiara ma è per prima la comunità scientifica a ...

Covid, in Sicilia quasi 800 contagi. Nel Palermitano Torretta è «zona rossa»

A Palermo città stretta sulla movida, ordinanza del sindaco di Palermo sul divieto di assembramenti nel centro storico ...

Lo afferma il vicesegretario Pd Andrea Orlando al Festival del Lavoro 2020. "Si procede purtroppo per approssimazione, vorremmo avere tutti una parola chiara ma è per prima la comunità scientifica a ...A Palermo città stretta sulla movida, ordinanza del sindaco di Palermo sul divieto di assembramenti nel centro storico ...