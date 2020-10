Scatta il coprifuoco in Campania: tutti a casa dalle 23 (qualcuno 23:30) (Di giovedì 22 ottobre 2020) Vincenzo De Luca ha emanato l’ordinanza che prevede l’introduzione di un coprifuoco sull’intero territorio regionale con decorrenza dal 23 ottobre e fino al 13 novembre 2020 e comunque fino all’adozione di un prossimo DPCM. Il provvedimento dispone la chiusura di tutte le attività commerciali, sociali e ricreative dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo. Gli avventori degli esercizi di svolgimento delle attività indicate al primo periodo sono tenuti a rientrare al proprio domicilio, dimora o residenza entro le ore 23:30. dalle ore 23:00 alle ore 5:00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. È sempre consentito il rientro al proprio domicilio, dimora o ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 ottobre 2020) Vincenzo De Luca ha emanato l’ordinanza che prevede l’introduzione di unsull’intero territorio regionale con decorrenza dal 23 ottobre e fino al 13 novembre 2020 e comunque fino all’adozione di un prossimo DPCM. Il provvedimento dispone la chiusura di tutte le attività commerciali, sociali e ricreativeore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo. Gli avventori degli esercizi di svolgimento delle attività indicate al primo periodo sono tenuti a rientrare al proprio domicilio, dimora o residenza entro le ore 23:30.ore 23:00 alle ore 5:00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. È sempre consentito il rientro al proprio domicilio, dimora o ...

I focolai non si riescono più a tracciare e sono per lo più intrafamigliari. Ma se il contagio avviene per lo più in famiglia, che senso ha imporre il coprifuoco notturno che scatterà a partire da ...

