Xbox Series X viene venduta alla folle cifra di £2.500 da un negozio inglese (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tutti i giocatori inglesi che hanno prenotato una Xbox Series X dal sito Currys PC World potrebbero essere rimasti di stucco dopo aver ricevuto una mail alquanto insolita. Nella mail i clienti venivano informati dell'aumento di prezzo della console a 2.499 sterline: tuttavia questo aumento è una semplice strategia del sito web.Secondo quanto rivelato da Nick Hayden, Head of Gaming presso Currys PC World, questa strategia di prezzo è stata messa in atto per dare la priorità a coloro che hanno già preordinato la console. A ogni cliente che è riuscito a piazzare un preordine è stato fornito un codice che ridurrà effettivamente il prezzo di £ 2000, fino a raggiungere i £ 449 previsti.La bizzarra trovata servirebbe quindi per impedire a diverse persone con i loro bot di acquistare immediatamente ...

