Vinicius da record: gol più veloce da subentrato nella storia della Champions League (Di mercoledì 21 ottobre 2020) nella folle notte di Valdebebas, il brasiliano Vinicius batte il record della rete più veloce realizzata da un subentrato nella storia della Champions League Ci ha messo appena 14 secondi Vinicius per siglare la rete con cui il Real Madrid ha accorciato le distanze con lo Shakhtar Donetsk, dominante in un primo tempo che ha sancito la peggior prestazione europea nel cammino casalino delle Merengues. Il brasiliano ha così battuto il record per aver messo a segno la rete più veloce di un subentrato nell'intera storia della Champions League.

