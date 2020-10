Serie B, il Monza illude ma col Pisa è solo 1-1 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Monza, 21 ottobre 2020 - Per la prima vittoria del Monza nel campionato di Serie B c'è ancora da attendere: a Pisa è arrivato il terzo pareggio in tre partite al termine di un match sofferto e ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 21 ottobre 2020), 21 ottobre 2020 - Per la prima vittoria delnel campionato diB c'è ancora da attendere: aè arrivato il terzo pareggio in tre partite al termine di un match sofferto e ...

