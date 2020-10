Federica Pellegrini positiva al Covid accompagna la madre a fare il tampone: bufera sui social (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Basta un nulla per far scatenare gli utenti sul web. Federica Pellegrini positiva al Covid continua a raccontare come sta vivendo il periodo della sua quarantena, affidando sfoghi e amarezze su Instagram. Stamani la regina del nuoto ha fatto sapere ai fan di sentirsi meglio: «Oggi è il primo giorno in cui sto meglio e mi sarei sentita di scendere in vasca». Poi la campionessa ha aggiunto: «Ho accompagnato mia madre a fare il tampone». Parole che hanno suscitato qualche malumore: essendo positiva al Coronavirus non dovrebbe restare in isolamento? La 31enne nel corso di un altro video ha precisato: «Se l’ho fatto è perché avevo l’autorizzazione della Asl». leggi ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Basta un nulla per far scatenare gli utenti sul web.alcontinua a raccontare come sta vivendo il periodo della sua quarantena, affidando sfoghi e amarezze su Instagram. Stamani la regina del nuoto ha fatto sapere ai fan di sentirsi meglio: «Oggi è il primo giorno in cui sto meglio e mi sarei sentita di scendere in vasca». Poi la campionessa ha aggiunto: «Hoto miail». Parole che hanno suscitato qualche malumore: essendoal Coronavirus non dovrebbe restare in isolamento? La 31enne nel corso di un altro video ha precisato: «Se l’ho fatto è perché avevo l’autorizzazione della Asl». leggi ...

