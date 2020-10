Ritorno trionfale in Champions per la Lazio, 3-1 al Borussia Dortmund (Di martedì 20 ottobre 2020) AGI - La Lazio torna a disputare la fase a gironi di Champions League 13 anni dopo ed è un rientro trionfale. All'Olimpico la squadra di Simone Inzaghi domina per 90' e sconfigge il Borussia Dortmund con un perentorio 3-1. I tedeschi, alla quinta partecipazione consecutiva alla massima competizione continentale, subiscono la velocità e il pressing dei ragazzi di Simone Inzaghi che, privo dell'infortunato Lazzari, si affida ai titolari inamovibili: Correa a sostegno di Immobile in avanti. Ed è proprio l'attaccante napoletano il protagonista della serata con una rete e un assist. Una vendetta la sua consumata qualche anno dopo essere stato mandato via dal club tedesco che ha definito il suo acquisto il peggiore ... Leggi su agi (Di martedì 20 ottobre 2020) AGI - Latorna a disputare la fase a gironi diLeague 13 anni dopo ed è un rientro. All'Olimpico la squadra di Simone Inzaghi domina per 90' e sconfigge il Borussiacon un perentorio 3-1. I tedeschi, alla quinta partecipazione consecutiva alla massima competizione continentale, subiscono la velocità e il pressing dei ragazzi di Simone Inzaghi che, privo dell'infortunato Lazzari, si affida ai titolari inamovibili: Correa a sostegno di Immobile in avanti. Ed è proprio l'attaccante napoletano il protagonista della serata con una rete e un assist. Una vendetta la sua consumata qualche anno dopo essere stato mandato via dal club tedesco che ha definito il suo acquisto il peggiore ...

I ragazzi di Simone Inzaghi trascinati da Ciro Immobile dominano e vincono la prima partita del girone. Dopo 13 anni di assenza un ritorno da favola per i biancocelesti ...

