Mercato Juve, nuovo duello con il Milan: occhi su Nuno Mendes (Di martedì 20 ottobre 2020) I tifosi più romantici sognano di tornare ad assistere a duelli di campionato tra Juventus e Milan e probabilmente quest'anno verranno accontentati. Al momento i rossoneri sono da soli in testa alla classifica a punteggio pieno, mentre la Vecchia Signora è reduce dal pareggio di Crotone. Il proseguo del torneo potrà stabilire se quest'anno si potrà rivedere una sfida per lo scudetto che coinvolgerà anche il Milan di Stefano Pioli. In attesa che la sfida entri nel vivo dal punto di vista sportivo, negli ultimi giorni le due società sarebbero tornate a sfidarsi in ambito di calcioMercato. Entrambi club seguirebbero un diktat preciso: freschezza e qualità. Questa la ragione che spingerebbe Milan e Juventus a guardare verso ...

