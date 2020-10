Chi l’ha visto? le anticipazioni di mercoledì 21 ottobre su Rai 3 (Di martedì 20 ottobre 2020) Chi l’ha visto? le anticipazioni della puntata di mercoledì 21 ottobre su Rai 3 Appuntamento fisso del mercoledì sera per milioni di fan, torna anche mercoledì 21ottobre lo storico programma di Rai 3 Chi L’ha visto? una trasmissione di servizio, utile per chi purtroppo deve fare i conti con la scomparsa di una persona cara. Al timone del programma sempre la storica Federica Sciarelli che guiderà il pubblico tra i misteri più conosciuti della cronaca nera, e cercherà di aiutare le famiglie a ritrovare i loro cari scomparsi. I protagonisti della puntata del 21 ottobre di Chi l’ha visto Federica Sciarelli nella puntata di mercoledì 21 ottobre di Chi l’ha visto? ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 20 ottobre 2020) Chi l’ha? ledella puntata di mercoledì 21su Rai 3 Appuntamento fisso del mercoledì sera per milioni di fan, torna anche mercoledì 21lo storico programma di Rai 3 Chi L’ha? una trasmissione di servizio, utile per chi purtroppo deve fare i conti con la scomparsa di una persona cara. Al timone del programma sempre la storica Federica Sciarelli che guiderà il pubblico tra i misteri più conosciuti della cronaca nera, e cercherà di aiutare le famiglie a ritrovare i loro cari scomparsi. I protagonisti della puntata del 21di Chi l’haFederica Sciarelli nella puntata di mercoledì 21di Chi l’ha? ...

NicolaPorro : Le forze dell'ordine fanno irruzione ai matrimoni. Chi l'ha chiamate? @MaxDelPapa ha trovato gli spioni del Covid.… - Inter : ?? | BUS Chi l'ha già visto? ????????? - giorgio_gori : Per chiudere una piazza con cinque vie d’accesso servono almeno 10 agenti. Chi li ha? Poi però - dice il DPCM - bis… - vinesp1982 : @FBiasin Purtroppo il pallone è di tutti il calcio x pochi...chi critica immobile non capisce na mazza!a parte i re… - im__namjooning : l'altro giorno un mio compagno di classe mi ha detto che ai ragazzi non piacie chi si mangia le unghia, io gli ho r… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi l’ha Arriva in Italia la collezione di moda Lidl che ha fatto impazzire l'Europa Fortune Italia