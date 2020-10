Video l’Eredità 19 ottobre 2020: Paolo Gelli vince 62.500 euro (Di lunedì 19 ottobre 2020) L’Eredità di lunedì 19 ottobre 2020. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de L’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campione del programma, è Paolo Gelli di San Miniato (Pisa). Paolo ha vissuto a Montaione, ma da qualche tempo vive a San Miniato. Lavora presso un’agenzia formativa. E’ sposato, ha due figli e canta per hobby. Al suo primo tentativo è riuscito a indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento, valeva 62.500 euro. Una gran bella cifra, bravo! Trovate il Video della ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 19 ottobre 2020) L’Eredità di lunedì 19. Ecco ildella Ghigliottina della puntata de L’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. Are la puntata di oggi, diventando campione del programma, èdi San Miniato (Pisa).ha vissuto a Montaione, ma da qualche tempo vive a San Miniato. Lavora presso un’agenzia formativa. E’ sposato, ha due figli e canta per hobby. Al suo primo tentativo è riuscito a indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento, valeva 62.500. Una gran bella cifra, bravo! Trovate ildella ...

