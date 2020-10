Tennis, Cecchinato battuto in finale al Sardegna Open: titolo a Djere (Di domenica 18 ottobre 2020) Trionfo del serbo Laslo Djere al Sardegna Open di Tennis a Pula . Nella finale dell’Atp 250 ha sconfitto l’azzurro Marco Cecchinato 7-6(3) 7-5 dopo due set molto combattuti. La svolta del match al... Leggi su feedpress.me (Di domenica 18 ottobre 2020) Trionfo del serbo Lasloaldia Pula . Nelladell’Atp 250 ha sconfitto l’azzurro Marco7-6(3) 7-5 dopo due set molto combattuti. La svolta del match al...

