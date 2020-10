Covid | Zaia a Crisanti | «Le mie sono buffonate? Noi siamo già al primo test di autodiagnosi»

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 13 ottobre 2020) Lucanon arretra suldi. Neppure dopo le parole di Andrea. Il governatore del Veneto ha le idee chiare su come agire per cercare di fermare il coronavirus. A Quarta Repubblica, il programma di Rete Quattro condotto da Nicola Porro ha illustrato il suo progetto. «Se da un lato – ha detto – ilprincipale resta quello molecolare, i tamponi rapidi oggi hanno un’attendibilità elevata e in pochi giorni penso che ci sarà ildi». Una risposta al suo ex commissario per l’emergenza che aveva liquidato come “buffonata” la sua idea.controintervistato da ...