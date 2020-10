Archeologia | a Ventimiglia tre sarcofagi che potrebbero contenere diverse sepolture | saranno aperti lunedì

(Di giovedì 1 ottobre 2020) E’ probabile che ogni sarcofago contenga i resti dipersone. Ci vorrà il prossimo lunedì 5 ottobre per scoprirlo, quandoa partire dopo la ripresa degli scavi archeologici del cimitero tardo antico di età cristiana (dal V al VII secolo d.C.), di Nervia a. Si presume che il sito possauna sessantina di tombe, tra cui dieci, tre dei quali devono essere, appunto, ancora. “In questi giorni – spiega Daniela Gandolfi dell’Istituto di Studi liguri, e direttrice dell’area archeologica – sono iniziati i lavori preparativi agli scavi. Procederemo anche all’apertura di un sarcofago in pietra, che potrebbe...

