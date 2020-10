Amazon, assunzioni nel nuovo centro di smistamento in Lombardia (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il colosso dell’e-commerce apre un nuovo magazzino in Lombardia e, per l’occasione, a annuncia la ricerca di autisti e magazzinieri, per un totale di 100 contratti a tempo indeterminato. Amazon annuncia l’apertura di nuovi posti di lavoro per l’impianto di smistamento a Peschiera Borromeo, frazione Mezzate, in provincia di Milano, appena inaugurato. Il colosso americano dell’e-commerce sta offrendo 30 contratti a tempo indeterminato, con la creazione di 70 posizioni aggiuntive tra fornitori di servizi di consegna pacchi. I nuovi dipendenti Amazon verranno assunti come operatori di magazzino, mentre gli altri dipendenti assumeranno anche il ruolo di autisti nella raccolta e consegna degli ordini al cliente finale. Il magazzino di 11.000 mq appena inaugurato, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il colosso dell’e-commerce apre unmagazzino ine, per l’occasione, a annuncia la ricerca di autisti e magazzinieri, per un totale di 100 contratti a tempo indeterminato.annuncia l’apertura di nuovi posti di lavoro per l’impianto dia Peschiera Borromeo, frazione Mezzate, in provincia di Milano, appena inaugurato. Il colosso americano dell’e-commerce sta offrendo 30 contratti a tempo indeterminato, con la creazione di 70 posizioni aggiuntive tra fornitori di servizi di consegna pacchi. I nuovi dipendentiverranno assunti come operatori di magazzino, mentre gli altri dipendenti assumeranno anche il ruolo di autisti nella raccolta e consegna degli ordini al cliente finale. Il magazzino di 11.000 mq appena inaugurato, ...

Nuove figure ricercate per le attività del futuro come i program manager Alexa artificial intelligence, il product manager per e-books. Gettonati anche gli agenti commerciali per la vendita di elettro ...

Amazon, nuovo deposito di smistamento a Peschiera

Il nuovo deposito di smistamento, che ha una superficie di circa 11mila metri quadrati, creerà nei prossimi anni circa 30 posti di lavoro a tempo indeterminato per operatori di magazzino. Amazon espan ...

Nuove figure ricercate per le attività del futuro come i program manager Alexa artificial intelligence, il product manager per e-books. Gettonati anche gli agenti commerciali per la vendita di elettro ...Il nuovo deposito di smistamento, che ha una superficie di circa 11mila metri quadrati, creerà nei prossimi anni circa 30 posti di lavoro a tempo indeterminato per operatori di magazzino.