Processo Vannini: le parole di Antonio Ciontoli [VIDEO] (Di mercoledì 30 settembre 2020) Al termine delle repliche degli avvocati delle parti civili e della difesa, Antonio Ciontoli ha rilasciato una dichiarazione spontanea alla corte. Una assunzione totale di responsabilità, nel tentativo di scagionare la famiglia. Le scuse ai genitori di Marco Vannini. La descrizione di sè stesso come di un uomo che, dopo lo sparo a Marco, non … L'articolo Processo Vannini: le parole di Antonio Ciontoli VIDEO proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 30 settembre 2020) Al termine delle repliche degli avvocati delle parti civili e della difesa,ha rilasciato una dichiarazione spontanea alla corte. Una assunzione totale di responsabilità, nel tentativo di scagionare la famiglia. Le scuse ai genitori di Marco. La descrizione di sè stesso come di un uomo che, dopo lo sparo a Marco, non … L'articolo: lediproviene da www.meteoweek.com.

Open_gol : Omicidio #MarcoVannini, Antonio Ciontoli condannato a 14 anni. Nove anni e quattro mesi alla moglie e ai figli che… - Corriere : Marco Vannini, 14 anni a Ciontoli per omicidio volontario: la sentenza del processo bis - Open_gol : Omicidio #MarcoVannini, Antonio Ciontoli dovrà scontare 14 anni. Condannati anche la moglie e i figli per omicidi… - clikservernet : Chi l’ha visto?: l’ultimo atto del processo per l’omicidio Vannini, stasera su Rai3, e le condanne ai Ciontoli - Noovyis : (Chi l'ha visto?: l'ultimo atto del processo per l'omicidio Vannini, stasera su Rai3, e le condanne ai Ciontoli) P… -