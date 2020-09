Juventus-Napoli, sabato mattina il tampone decisivo: poi la decisione finale (Di mercoledì 30 settembre 2020) I calciatori del Napoli faranno domani il secondo tampone, mentre il terzo e decisivo in vista della sfida contro la Juventus verrà effettuato nella prima mattinata di sabato, in modo da avere i risultati sabato sera e decidere sulla partenza. Questa l’ultima decisione dello staff medico del Napoli che sta affrontando le conseguenze del focolaio nel Genoa che ha giocato domenica al San Paolo. sabato mattina tra le otto e le nove, i calciatori convocati per la trasferta di Torino e i dirigenti che avranno effettivamente allo Juventus Stadium saranno a Castel Volturno per sottoporsi al tampone. L’analisi dovrà quindi essere fatta su un ... Leggi su sportface (Di mercoledì 30 settembre 2020) I calciatori delfaranno domani il secondo, mentre il terzo ein vista della sfida contro laverrà effettuato nella primata di, in modo da avere i risultatisera e decidere sulla partenza. Questa l’ultimadello staff medico delche sta affrontando le conseguenze del focolaio nel Genoa che ha giocato domenica al San Paolo.tra le otto e le nove, i calciatori convocati per la trasferta di Torino e i dirigenti che avranno effettivamente alloStadium saranno a Castel Volturno per sottoporsi al. L’analisi dovrà quindi essere fatta su un ...

