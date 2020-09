Coronavirus, lockdown parziale a Madrid. In Gran Bretagna 7mila casi, 12mila in Francia (Di mercoledì 30 settembre 2020) Secondo il bollettino quotidiano dell'Ufficio federale della sanità pubblica, Ufsp,, 1783 persone, +1, sono morte dall'inizio dell'epidemia. Grecia: allarme nella regione di Atene Resta forte l'... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) Secondo il bollettino quotidiano dell'Ufficio federale della sanità pubblica, Ufsp,, 1783 persone, +1, sono morte dall'inizio dell'epidemia. Grecia: allarme nella regione di Atene Resta forte l'...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Francia sull'orlo di un nuovo lockdown: Parigi, Lione e Lille verso la 'massima allerta' #CORONAVIRUS… - fanpage : Le terapie intensive arriveranno a 11.000 posti letto, il 115% in più rispetto alla fase precedente al lockdown - MediasetTgcom24 : Emergenza Covid in Spagna, lockdown parziale in tutta Madrid #coronavirus - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Emergenza Covid in Spagna, lockdown parziale in tutta Madrid #coronavirus - emanuele1980ott : RT @MediasetTgcom24: Emergenza Covid in Spagna, lockdown parziale in tutta Madrid #coronavirus -