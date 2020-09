Ciarambino “corteggia” De Luca per la vicepresidenza del Consiglio Rivolta nel M5S

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Collaborazione e responsabilità: sono le due parole d’ordine, usate da Valeria(m5S) all’indomani della vittoria di Vincenzo Dealle regionali in Campania. “Responsabilità e collaborazione”, invoca la candidata grillina. Dopo anni di tensioni e accuse, sembra ormai un dolce agnellino. Cosa spiega il cambio di linea? Qualche maligno (grillino) insinua il dubbio: “Valeria vuole ladelregionale”. E’ una trattativa che sta portando avanti da giorni. La resa in cambio di una poltrona da vicepresidente. Una mossa che sta creando malumori tra gli attivisti. Ma anche il gruppo dei consiglieri regionali non è compatto. L’unico favorevole è Gennaro Saiello che ...