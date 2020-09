Le Nuove Radici della leadership Come essere leader nella società multiculturale

Leggi su newsagent

(Di martedì 29 settembre 2020) Secondo le stimefondazione Ismu, al 1° gennaio 2019 la presenza complessiva delle seconde generazioni in Italia di età compresa tra gli 0 e i 35 anni, nate in Italia da almeno un genitore straniero o giunte minorenni, era di 2.825.182. “Quasi tre milioni di figli dell’immigrazione destinati a modificare il tessuto sociale, culturale, demografico del nostro Paese che gradualmente stanno entrando nelle istituzioni, emergendo nel mercato del lavoro in posizioni apicali”, osserva Cristina Giudici, direttrice di.world, testata nata alla fine del 2019 per valorizzare il protagonismo dellegenerazioni di italiani. “Medici, ingegneri, insegnanti, artisti, attivisti che vogliono conquistare laper affermarsi individualmente e ...