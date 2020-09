La fuga dei migranti dall'ex Villa Sikania ad Agrigento (Di martedì 29 settembre 2020) Sono circa una cinquantina i migranti che ieri sera sono fuggiti in massa dal centro di accoglienza ex Villa Sikania di Siculiana, nella provincia di Agrigento. Si sono dileguati per le zone periferiche della città per evitare di essere subito rintracciati dalle Forze dell’Ordine. Molti di loro hanno attraversato anche la Strada Statale 115 creando problemi agli automobilisti in transito. Sofia Dinolfo  Leggi su ilgiornale (Di martedì 29 settembre 2020) Sono circa una cinquantina iche ieri sera sono fuggiti in massa dal centro di accoglienza exdi Siculiana, nella provincia di. Si sono dileguati per le zone periferiche della città per evitare di essere subito rintracciatie Forze dell’Ordine. Molti di loro hanno attraversato anche la Strada Statale 115 creando problemi agli automobilisti in transito. Sofia Dinolfo 

pisto_gol : A proposito dei fatti di Perugia, la stessa cosa accadde nel 2006, quando la fuga di notizie, a mandati di arresto… - Agenzia_Ansa : Due dei feriti nell'attentato di #Parigi sono dipendenti dell'agenzia Première ligne. I giornalisti di Première lig… - AMorelliMilano : #IMMIGRATI IN FUGA, CITTÀ IN TILT. Ieri a Porto Empedocle sono sbarcati 900 immigrati, 500 di loro, con in tasca il… - AlienoGrigio17 : La fuga dei migranti dal centro d'accoglienza Villa Sikania di Siculiana. @TeresaBellanova @Quirinale… - AnnaritaNinni : RT @Open_gol: Sui fogli sporchi di sangue che l'assassino ha perso durante la fuga c'erano i dettagli di una serie di «attività prodromiche… -