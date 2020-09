IL SEGRETO | anticipazioni puntata di mercoledì 30 settembre 2020

Leggi su tvsoap

(Di martedì 29 settembre 2020)de Ildi mercoledì 30:Leggi anche: Il paradiso delle signore 5,di mercoledì 30Isabel torna in paese e Antonita la mette al corrente di quello che è successo in sua assenza e del fatto che Adolfo e Tomas ora sappiano della presenza di Francisca nel padiglione. Una gelosissima Rosa aggredisce la sorella Marta anche fisicamente. Mauricio, Adolfo e Tomas raggiungono un accordo vantaggioso per tutti. I due toreri abbandonano Puente Viejo. Ignacio chiede ad Urrutia di convincere Pablo a rientrare in fabbrica. Durante il dialogo, però, Pablo chiede ad Urrutia qualcosa che risulterà sconvolgente… Primo giorno di lavoro ...