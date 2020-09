Fiorentina, offerta per Martinez Quarta: la risposta del River Plate (Di martedì 29 settembre 2020) La Fiorentina ha presentato un’offerta ufficiale al River Plate per Lucas Martinez Quarta: i dettagli della proposta La Fiorentina corre ai ripari in caso di cessione di Nikola Milenkovic. Secondo quanto riportato da firenzeviola.it, il club toscano ha presentato un’offerta formale al River Plate per Lucas Martinez Quarta. La prima proposta è stata formulata sulla base del prestito con obbligo di riscatto per il difensore classe ’96, ma gli argentini non sono ancora convinti. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 settembre 2020) Laha presentato un’ufficiale alper Lucas: i dettagli della proposta Lacorre ai ripari in caso di cessione di Nikola Milenkovic. Secondo quanto riportato da firenzeviola.it, il club toscano ha presentato un’formale alper Lucas. La prima proposta è stata formulata sulla base del prestito con obbligo di riscatto per il difensore classe ’96, ma gli argentini non sono ancora convinti. Leggi su Calcionews24.com

