Ascolti TV 28 settembre: Grande Fratello Vip contro Nero a metà, chi ha vinto? Dati auditel (Di martedì 29 settembre 2020) Ascolti TV 28 settembre 2020. La quinta puntata del Grande Fratello Vip è, momentaneamente, la più seguita di questa quinta stagione con più di tre milioni e una share di quasi il 20%. La trasmissione condotta da Alfonso Signorini si è dovuta scontrare con la fiction Nero a metà, in onda su Rai1. Ecco i... L'articolo Ascolti TV 28 settembre: Grande Fratello Vip contro Nero a metà, chi ha vinto? Dati auditel proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 29 settembre 2020)TV 282020. La quinta puntata delVip è, momentaneamente, la più seguita di questa quinta stagione con più di tre milioni e una share di quasi il 20%. La trasmissione condotta da Alfonso Signorini si è dovuta scontrare con la fictiona metà, in onda su Rai1. Ecco i... L'articoloTV 28Vipa metà, chi haproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

leggoit : Ascolti Tv 28 settembre 2020, il Gf Vip accelera ma Amendola non si fa superare. Ripartenza ok per Striscia. Bene l… - Gio79803890 : #Mattino5 · 987 18.22+930 17.36 Ascolti RECORD per MATTINO5 a SETTEMBRE ?? In questo periodo sfiorare 1 milione e to… - blogtivvu : Ascolti TV 28 settembre 2020: Grande Fratello Vip 5 contro Nero a metà, chi ha vinto? Dati auditel della prima sera… - Raiofficialnews : #AscoltiTv di lunedì #28settembre ? -