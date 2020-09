Anna Falchi si emoziona da Serena Bortone | poi confessa | “Fiorello il mio primo grande amore”

Leggi su dilei

(Di martedì 29 settembre 2020) Attrice e showgirl dalla bellezza travolgente,è reduce da una splendida esperienza televisiva che l’ha riportata sulla cresta dell’onda. Intervistata in studio da, ha affrontato alcuni argomenti per lei molto delicati, provando una forte emozione davanti alle telecamere. Questa estate,ci ha regalato una bellissima sorpresa tornando in tv come conduttrice, dopo qualche anno di lontananza dal piccolo schermo. Accanto a Beppe Convertini, ha infatti portato in onda C’è tempo per…, lo spin-off di Unomattina Estate che ha occupato la fascia mattutina di Rai1 per tutta la stagione calda. Ora che questa esperienza si è conclusa, laè stata ospite di...