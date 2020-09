Volkswagen ID 4 - Online il configuratore italiano

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 28 settembre 2020) A pochi giorni dal debutto in anteprima mondiale, laha aperto ildella nuova ID.4, svelandone prezzi e accessori per il mercato. Inizialmente ordinabile solo negli allestimenti 1st e 1st Max, la prima Suv elettrica di Wolfsburg è disponibile in quattro differenti colorazioni e, grazie agli ecobonus statali e alle promozioni Progetto Valoreed Extra Time, si propone sul mercatocon un prezzo d'attacco di 37.860 euro a fronte di un listino base di 48.600 euro (1.350 euro in meno rispetto al prezzo base per la Germania). Le dotazioni di serie. Entrambe le versioni condividono lo stesso powertrain con batteria da 77 kWh (82 kWh lordi) e motore elettrico singolo da 204 CV per 520 km d'autonomia Wltp, 160 km/h ...