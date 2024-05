Matteo Salvini archivia definitivamente il Papeete Nelle liste europee della Lega non c’è il patron Casanova

(Di mercoledì 1 maggio 2024) C’è un piccolo gialloper le2024 ufficializzate da: non compare il nome dell’eurodeputato uscenteMassimo. La sua assenza ha sorpreso anche altri candidati del partito che il loro posto in lista hanno ottenuto:è il proprietario delbeach, il locale sulla spiaggia di Milano Marittima dovetrascorse le vacanze 2019 brindando a mojito e facendo il dj alla consolle mentre le cubiste gli ballavano intorno. Durante quei brindisi il leaderdecise di staccare la spina al governo gialloverde di Giuseppe Conte rompendo con il M5s e sperando inutilmente di andare ad elezioni per potere ...

Francesca Pascale (Us, foto di Stefania Casellato) La prima intervista televisiva di Francesca Pascale . L’ex compagna di Silvio Berlusconi ha scelto l’ultima puntata di Belve, in onda stasera su Rai2, per raccontarsi. A cominciare dal significato politico e dai risvolti della prima paparazzata ... Leggi su (davidemaggio)

Francesca Pascale sarà una delle ospiti dell’ultima puntata di Belve in onda questa sera su Rai2 e come sempre le anticipazioni non si sono fatte attendere. Fagnani chiede a Pascale come spiega le foto paparazzate in barca con Paola Turci , che di fatto hanno svelato la relazione: “ fatte fare da ... Leggi su (ilfattoquotidiano)

Brescia, 1 maggio 2024 – I tempi delle polemiche, se non, addirittura, degli scontri aperti, sembrano lontani. scoppia l’amore – politico, s'intende – fra l’ex azzurro Mario Balotelli, bresciano d’adozione (così come di inflessione) e il leader della Lega Matteo Salvini. Colpo di fulmine ... Leggi su (ilgiorno)

Europee, presentate 17 liste: i nomi dei candidati - Giorgia Meloni, matteo salvini e Antonio Tajani,tutti e 3 hanno nel curriculum tra gli altri un mestiere in comune, che non è quello del politico. Caso raro, non sappiamo se unico, di premier e suoi ...

Il generale Vannacci riceve 104 denunce per le sue parole su scuola e disabilità - L’inizio della campagna elettorale per le prossime elezioni europee è segnato da una crescente controversia attorno alle dichiarazioni di Roberto Vannacci, candidato della Lega di matteo salvini. Il ...

La coppia... improbabile. Balotelli segue la diretta di salvini: “Molte idee in comune con lui” - « Non ho mai votato e in passato mi sono scontrato con matteo ma devo essere sincero abbiamo molte idee in comune ». Lo ha scritto Mario Balotelli in un ...

