1° maggio | Decaro - Celebriamo la festa di chi non si arrende

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Antonio– foto sito ufficiale Comune di BariBARI – “Oggiladi chi non si, come ci ha insegnato Giuseppe Di Vittorio, il cui nome è inciso sulla lapide sotto la quale ci ritroviamo ogni anno a Bari vecchia in questa giornata. Oggi è ladi chi non sialle morti sul lavoro, ancora troppe e purtroppo in crescita”. Lo ha detto il sindaco di Bari, Antonio, celebrando ladel primodinanzi alla lapide che ricorda il sindacalista pugliese Giuseppe Di Vittorio. “Oggi – ha aggiunto – è ladi chi non sialla schiavitù sul posto di lavoro, senza tutele né diritti; oggi è ladi chi non si...