Borussia Dortmund-Psg 1-0 - Luis Enrique | Al ritorno senza niente da perdere

(Di mercoledì 1 maggio 2024) “Sapevamo che sarebbe stata una partita molto complicata, analizzeremo i motivi che non ci hanno permesso di concretizzare le occasioni avute. E’ il calcio, spesso è meraviglioso ma a volte capitano anche queste partite in cui non riesci a segnare”. Così, intervistato da Canal + nel post-partita della semifinale d’andata di Champions League che ha visto il suo Paris Saint-Germain battuto 1-0 in casa del. Il tecnico dei parigini però promette battaglia al Parco dei Principi: “Saremo forti con i nostri tifosi al nostro fianco, adesso i ragazzi nello spogliatoio sono un po’ abbattuti ma non avremoda. Dovremo fare qualcosa di eccezionale.” Infine una battuta anche sulla condizioni di Lucas Hernandez, uscito per infortunio nel finale del primo ...