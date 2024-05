1 Maggio a Taranto - Roberto Salis sul palco | Ilaria sta megli - vede la luce in fondo al tunnel Lei manda un messaggio

(Di giovedì 2 maggio 2024) «Ringrazio tutti i compagni del Primodi. La vostra solidarietà e il vostro supporto mi sono di grande aiuto per affrontare la situazione in cui mi trovo». È...

1 maggio a taranto, Roberto Salis sul palco: «Ilaria sta meglio, vede la luce in fondo al tunnel». Lei manda un messaggio - «Ringrazio tutti i compagni del Primo maggio di taranto. La vostra solidarietà e il vostro supporto mi sono di grande aiuto per affrontare la situazione in cui mi trovo». È il contenuto di un ...

