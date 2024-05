Calciomercato Milan – Jolly Saelemaekers per Zirkzee | la strategia del Diavolo

zirkzee, Juventus e milan in corsa per l'acquisto - La contesa per Joshua zirkzee si farebbe sempre più accesa sul mercato, con la Juventus e il milan che si contendono il talentuoso attaccante olandese. Tuttavia per le due squadre italiane, non ...

Leggi su (it.blastingnews)

zirkzee milan, l’Inter non molla l’attaccante! Ma c’è un vincolo che potrebbe frenare i nerazzurri. Ecco di cosa si tratta - Il grande sogno del calciomercato milan per l’attacco, ovvero Joshua zirkzee, è finito nel mirino di vari club tra cui anche Juve, Arsenal e Inter. Proprio i nerazzurri sperano di poter soffiare il ...

Leggi su (milannews24)

milan, grande incasso in arrivo: super bottino dalla Serie A - la dirigenza del milan avrà il compito di trovare un attaccante di grande livello ed un altro difensore. Il nome maggiormente attenzionato è sicuramente quello del talento del Bologna Joshua zirkzee, ...

Leggi su (spaziomilan)