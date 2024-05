Scambiò tumore per gengivite - dentista accusato di omicidio colposo

(Di mercoledì 1 maggio 2024)unper unadi: gli ultimi aggiornamenti della vicenda Era il 2020 quando venne a mancare un uomo di 44 anni. Si trattava di Thomas Nuovo. Per quasi un anno (per la precisione nove mesi) il suonon si era mai accorto che aveva un: era malati di melanoma. Si tratta, appunto, dell’odontoiatra M.I. che è stato rinviato a giudizio dal Tribunale di Roma. Le accuse nei suoi confronti sono molto gravi visto che si parla di. L’ultima parola spetterà al giudice dell’udienza preliminare, Francesco Patrone.di(Pixabay ...

Thomas Nuovo è morto a 44 anni nel 2020. Era malato di tumore : melanoma. Ma per nove mesi il suo dentista non se ne è accorto. L’odontoiatra M.I. è stato rinviato a giudizio dal tribunale di Roma con l’accusa di omicidio colposo. Il giudice dell’udienza preliminare Francesco Patrone deciderà se ... Leggi su (open.online)

