Viaggi da sogno | Airbnb lancia Icone - 11 esperienze uniche diventano realtà

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Volete dormire nella casa di Up (ricostruita esattamente come quella del cartoon nelle montagne del New Mexico), o dentro il museo Ferrari (con giro in pista insieme a Marc Gené), o nel Museo D'Orsay per l'apertura delle Olimpiadi, nella casa degli X-Man, o tanto altro? È la novità delle Summer Release 2024, si chiama «» e permette a tutti, in modo democratico, di vivere la magia

Il tribunale di Roma ha condannato l'ex presidente della Camera , Gianfranco Fini a 2 anni e 8 mesi di reclusione nell'ambito del processo per la casa di Montecarlo . Nel corso della requisitoria il pm della Capitale aveva sollecitato per l'ex leader di An una condanna a 8 anni di reclusione. ... Leggi su (affaritaliani)

Borussia Dortmund-PSG 1-0: la rete di Fullkrug regala la vittoria ai padroni di casa nella semifinale d'andata - CHAMPIONS LEAGUE - E' tempo di seguire LIVE in diretta web la seconda semifinale d'andata di Champions League tra il Borussia Dortmund e il Paris ...

Coppa Italia A2: nell'andata dei quarti ok Grottazzolina, Ravenna, Porto Viro e Brescia - La neo promossa in Superlega formazione di Ortenzi vince a Cantù, i romagnoli espungano Pordenone. Vincono in casa gli uomini di Morato contro Cuneo e quelli di Zambonardi contro Siena ...

Indagato per lesioni Domenico Scarcella, il finanziere in pensione che ha sparato ai ladri in casa sua - L'ex maresciallo della Guardia di finanza che a Bergamo ha sparato ai ladri nella sua casa è iscritto nel registro degli indagati per lesioni: l'85enne ...

