Pubblicato il 28 Marzo, 2024 (Adnkronos) – La Russia non attaccherà nessun paese della Nato , ma se l'Occidente fornirà caccia F-16 all' Ucraina , questi verranno abbattuti dalle forze russe anche se si troveranno negli aeroporti di paesi terzi. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin ... Leggi su (dayitalianews)

(Adnkronos) – La Russia non attaccherà nessun paese della Nato , ma se l'Occidente fornirà caccia F-16 all' Ucraina , questi verranno abbattuti dalle forze russe anche se si troveranno negli aeroporti di paesi terzi. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin durante una visita a Torzhok, ... Leggi su (webmagazine24)

Speciale difesa: russia, “Politico”, ex mercenari Wagner riorganizzati in 4 gruppi in Ucraina e in Africa - Il quotidiano ha scritto che questo mese sono arrivati in Niger “centinaia” di mercenari russi, per “aiutare ad addestrare le Forze armate del Paese e avviare una partnership con la giunta militare”.

Leggi su (agenzianova)

Ucraina, f-16 in arrivo. russia: "Servono più armi per guerra" - La russia ha bisogno di nuove armi per la guerra, l'Ucraina si prepara ad accogliere gli f-16. Grandi manovre tra Mosca e Kiev in una fase cruciale del conflitto, tra piani di nuovi attacchi e ...

Leggi su (adnkronos)

Cosa sta succedendo al fronte in Ucraina, l’esperto militare: “I russi potrebbero arrivare ovunque” - L’intervista di Fanpage.it all’esperto militare Glen Grant, ex consigliere di Kiev: "La situazione sul fronte è peggiore di quanto affermino ...

Leggi su (fanpage)