Repubblica Genova: Napoli troppo forte per il Genoa. Sconfitta umiliante (Di lunedì 28 settembre 2020) “Napoli troppo forte per un Genoa sbarcato ai piedi del Vesuvio solo nella mattinata di ieri dopo aver vissuto un sabato da incubo e una notte tra sabato e domenica dietro ai tamponi“. E’ il commento di Repubblica Genova al 6-0 incassato ieri dal Grifone al San Paolo. Un risultato in qualche modo condizionato dall’episodio di positività di Perin e Schone ma certo non imputabile esclusivamente a quello. “E così il Genoa a Napoli ha retto solo un tempo sommando alla stanchezza e alla tensione mentale conseguente agli eventi della vigilia alcuni errori marchiani che nella ripresa hanno permesso al Napoli di dilagare senza problemi. Ma al di là di quanto accaduto per il Covid, come è ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 settembre 2020) “per unsbarcato ai piedi del Vesuvio solo nella mattinata di ieri dopo aver vissuto un sabato da incubo e una notte tra sabato e domenica dietro ai tamponi“. E’ il commento dial 6-0 incassato ieri dal Grifone al San Paolo. Un risultato in qualche modo condizionato dall’episodio di positività di Perin e Schone ma certo non imputabile esclusivamente a quello. “E così ilha retto solo un tempo sommando alla stanchezza e alla tensione mentale conseguente agli eventi della vigilia alcuni errori marchiani che nella ripresa hanno permesso aldi dilagare senza problemi. Ma al di là di quanto accaduto per il Covid, come è ...

repubblica : Coronavirus, in Liguria 108 nuovi casi, a Genova mascherina obbligatoria in centro storico [aggiornamento delle 20:… - napolista : Repubblica Genova: #Napoli troppo forte per il #Genoa. Sconfitta umiliante “In campo si è vista la differenza tra u… - mortocheparlax : D'altronde è obbligatorio andare a Portofino in autobus. Tutti ammassati sul bus tra Portofino e Santa Margherita… - rep_genova : Mascherine e assembramenti, undici scuole presidiate [di STEFANO ORIGONE] [aggiornamento delle 07:16] - simcopter : RT @rep_genova: Covid: in Liguria 97 nuovi positivi, 2 morti e in calo gli ospedalizzati -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica Genova Covid, chiusa la succursale del liceo Mazzini La Repubblica Sestri, Savona e Alassio scattano le prime chiusure

Lo stress test scolastico, per la sanità ligure alle prese con il Covid-19, è già cominciato. E 14 giorni dopo il via lezioni sta mettendo a dura prova i dipartimenti di Igiene della varie Asl. Quel c ...

Sottorete, sul tetto d’Europa con Luca Porro

E' un ragazzo giovane, genovese, eppure con i suoi soli sedici anni ha appena conquistato un titolo importante: il campionato europeo under 18 di pallavolo ...

Lo stress test scolastico, per la sanità ligure alle prese con il Covid-19, è già cominciato. E 14 giorni dopo il via lezioni sta mettendo a dura prova i dipartimenti di Igiene della varie Asl. Quel c ...E' un ragazzo giovane, genovese, eppure con i suoi soli sedici anni ha appena conquistato un titolo importante: il campionato europeo under 18 di pallavolo ...