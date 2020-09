NBA Playoff 2020, Miami vince gara-6 nel finale: Celtics eliminati, raggiunti i Lakers alle Finals (Di lunedì 28 settembre 2020) I Miami Heat raggiungono i Los Angeles Lakers alle NBA Finals grazie al successo in gara-6 per 125-113. La banda di Spoelstra è stata trascinata dai 32 punti, 14 rimbalzi e 5 assist di un super Bam Adebayo e dai 22 realizzati da Jimmy Butler. Una vittoria arrivata nell’ultimo quarto e valida il primo accesso all’atto finale dopo sei anni. Dall’altra parte non sono bastati quattro giocatori oltre quota 20 punti segnati, guidati dai 26 di Jaylen Brown e dai 24 di Jayson Tatum. GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA (VIDEO) IL TABELLONE COMPLETO I RISULTATI (in aggiornamento) . Leggi su sportface (Di lunedì 28 settembre 2020) IHeat raggiungono i Los AngelesNBAgrazie al successo in-6 per 125-113. La banda di Spoelstra è stata trascinata dai 32 punti, 14 rimbalzi e 5 assist di un super Bam Adebayo e dai 22 realizzati da Jimmy Butler. Una vittoria arrivata nell’ultimo quarto e valida il primo accesso all’attodopo sei anni. Dall’altra parte non sono bastati quattro giocatori oltre quota 20 punti segnati, guidati dai 26 di Jaylen Brown e dai 24 di Jayson Tatum. GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA (VIDEO) IL TABELLONE COMPLETO I RISULTATI (in aggiornamento) .

