La storia del team italiano in viaggio da 10 anni per fotografare lo scioglimento dei ghiacciai E confrontare gli scatti con quelli di fine ‘800

I ghiacciai alpini si sono ridotti del 60 per cento negli ultimi cento anni a causa dei cambiamenti climatici. Un dato ormai consolidato, eppure la tendenza negativa che colpisce la salute della Terra non si è ancora invertita. Se i numeri non bastano, le immagini possono smuovere maggiormente l'opinione pubblica grazie alla capacità di imprimere nella mente dell'osservatore i danni portati dal riscaldamento globale, anche sulle montagne d'Italia. Questo pensiero è ciò che ha portato il fotografo Fabiano Ventura a creare il progetto "Sulle tracce dei ghiacciai": da dieci anni, lui e il suo team viaggiano fra le catene montuose del mondo per scattare fotografie alle vette e comparare le opere ottenute con gli scatti di fine '800.

Enorme scia di protesta in Bielorussia dove, nella capitale Minsk, si è tenuta una manifestazione di protesta contro il premier Alexander Lukashenko. La polizia è intervenuta per sedare la rivolta.

NOCI (Bari)-Nelle serate del 25, 26 e 27 settembre scorsi, anche Noci ha contribuito, con una serie di iniziative, alla manifestazione nazionale della “Festa dei Lettori”, giunta alla sua XVI edizione ...

