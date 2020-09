Il Festival di Sanremo 2021 si farà: la conferma di Foa e il prossimo obiettivo della Rai (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Festival di Sanremo 2021 si farà: anche il presidente della Rai, Marcello Foa, lo conferma in via definitiva. Non reggono le voci e le ipotesi che lo vedevano slittare addirittura di un anno; Sanremo 2021 si svolgerà nelle date già indicate dai vertici Rai. Il prossimo Festival di Sanremo andrà in scena con un lieve ritardo rispetto alle precedenti edizioni. Inizierà il 2 marzo per chiudersi il giorno 6, posticipato rispetto alle tradizionali edizioni che si svolgevano nel mese di febbraio. L’intento è quello di lasciar trascorrere un altro mese con l’approssimarsi della primavera, nella speranza che il Covid-19 sia definitivamente parte del ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 28 settembre 2020) Ildisi farà: anche il presidenteRai, Marcello Foa, loin via definitiva. Non reggono le voci e le ipotesi che lo vedevano slittare addirittura di un anno;si svolgerà nelle date già indicate dai vertici Rai. Ildiandrà in scena con un lieve ritardo rispetto alle precedenti edizioni. Inizierà il 2 marzo per chiudersi il giorno 6, posticipato rispetto alle tradizionali edizioni che si svolgevano nel mese di febbraio. L’intento è quello di lasciar trascorrere un altro mese con l’approssimarsiprimavera, nella speranza che il Covid-19 sia definitivamente parte del ...

